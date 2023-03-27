İmza süreci bugün tamamlandı! İşte adaylar ve aldıkları imza sayıları!

Seçime sayılı günler kala 22 Mart'ta başlayan Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçleri bugün itibariyle sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı adayları ve aldıkları imza sayıları.

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İmza süreci bugün tamamlandı! İşte adaylar ve aldıkları imza sayıları!

14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala 22 Mart günü başlayan 100 bin imza sürecinde adayların imza süreci bugün tamamlandı. İmza kampanyasının bitmesi sonrasında ise YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

İmza süreci bugün tamamlandı! İşte adaylar ve aldıkları imza sayıları!

ADAYLAR VE ALDIKLARI İMZA SAYISI

Muharrem İnce için 114 bin 661,

Sinan Oğan için 111 bin 508,

Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, ( Cumhur İttifakı'na katıldı)

Doğu Perinçek için 27 bin 61,

Yakup Türkal için 3 bin 137,

Erkan Trükten için 2 bin 589,

Tevfik Ahmet Özal için 1544,

İrfan Uzun için 1263,

Halil Murat Ünver için 538,

Hilmi Özden için 478

Davut Turan için 122 teklif verildi.

Toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğunu dile getirdi.

İmza süreci bugün tamamlandı! İşte adaylar ve aldıkları imza sayıları!

İTİRAZ SÜRECİ YARIN BAŞLAYACAK

Sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Yener, "Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dile getirdi.

YSK'nin seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla itiraz süreci başlayacak. İtirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ardından 31 Mart'ta cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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