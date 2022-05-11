ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeİmzalar atıldı.. ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecekNetflix Erşan Kuneri ne zaman çıkacak, çıkıyor 2022 ? Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak?Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Aslan şanslı gününde, Akrep geçmişi özlüyor!Suriyelilerin geri dönüşü için adımlar atıldı! Projeler hazırlandı, yardım kuruluşları devreye sokuldu! Yepyeni bir şehir inşa edilecekAB’den Suriyelilere rekor yardım! “Ukrayna’daki savaş yüzünden Suriyelileri unutmayalım”Engelliler Haftası'nda özel çocukların el emeği ürünleri sergileniyorFenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın seksi paylaşımları eşiyle arasını bozdu! Kemal Ayvaz'ın hamlesiyle beyninden vurulmuşa döndü! "Kabul et sonu yoktu"Balıkçılar sayesinde kurtarılmıştı! Türk gemi kaptanı yurduna geri döndü!Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'sığınmacı' açıklaması: "Bu Türkiye için büyük bir bela"
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. İmzalar atıldı.. ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek

İmzalar atıldı.. ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek

TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre ANKA İnsansız Hava Aracı Türkiye dışında ilk defa Kazakistan'da üretilecek.

İmzalar atıldı.. ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ANKA İnsansız Hava Aracı’nın ihracat anlaşmasına imza attığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan’da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

İmzalar atıldı... ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek

Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı’nın Kazakistan’da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı‘nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan‘ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.
İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

İmzalar atıldı.. ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT