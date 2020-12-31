İmzalar tamam! Osmangazi Belediyesi, Türkiye'deki en yüksek asgari ücreti açıkladı

2021 yılına ilişkin asgari ücretin net 2 bin 285 TL 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından bazı belediyeler bu rakamda değişikliğe gitti. Birçok belediye 3 bin 100 TL ve üzerinde asgari ücret açıklarken Türkiye'deki en yüksek asgari ücreti veren belediye ise belli oldu. Bursa'nın Osmangazi ilçesi belediyesinin imzaladığı anlaşmaya göre çalışanların asgari ücreti 3 bin 850 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2021 ?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren görüşmelerin ardından tespit edildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.

Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

AGİ RAKAMLARI

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER TUTARLAR

Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

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