İn Gyu Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Gyu Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Gyu Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Gyu Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Gyu Lee 16 Ocak 2000 tarihinde Gwangmyeong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이인규 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Gyu Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İn Gyu Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yangju Citizen futbol takımında oynamaktadır. Yangju Citizen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İn Gyu Lee'nin Yangju Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İn Gyu Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/in_gyu_10/

İn Gyu Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Gyu Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İn Gyu Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Gyu Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul U18

4 Ocak 2019 yılında FC Seoul

11 Şubat 2022 yılında Hwaseong FC

31 Aralık 2022 yılında FC Seoul

1 Ocak 2023 yılında Yangju Citizen

İn Gyu Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Gyu Lee şuan Yangju Citizen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İn Gyu Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Incheon Namdong Elementary School (인천남동초등학교, 2009-2012),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2013-2015),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2016-2018)

Güney Kore U14 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.