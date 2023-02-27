İn Gyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Gyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Gyun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Gyun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Gyun Kim 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김인균 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Gyun Kim Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İn Gyun Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İn Gyun Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k_ing.7_7/

İn Gyun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Gyun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İn Gyun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Gyun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Chung-Ang U. HS

1 Ocak 2017 yılında Cheongju Univ.

8 Ocak 2020 yılında Chungnam Asan

10 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

İn Gyun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Gyun Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Uiwang Jungwoo Soccer Club (의왕정우사커클럽, 2010),Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속중학교, 2011-2013),Chung-Ang University High School (중앙대학교 사범대학 부속고등학교, 2014-2016),Cheongju University (청주대학교, 2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.