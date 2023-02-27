İn Jae Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Jae Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Jae Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Jae Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Jae Hwang 22 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황인재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Jae Hwang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İn Jae Hwang'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İn Jae Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Jae Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İn Jae Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Jae Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2017 yılında Ansan Greeners

23 Ocak 2018 yılında Seongnam FC

21 Ocak 2019 yılında Ansan Greeners

3 Ocak 2020 yılında Pohang Steelers

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Pohang Steelers

İn Jae Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Jae Hwang şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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