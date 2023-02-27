İn Pyo Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Pyo Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Pyo Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Pyo Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Pyo Oh 18 Mart 1997 tarihinde Anyang, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오인표 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Pyo Oh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. İn Pyo Oh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İn Pyo Oh'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İn Pyo Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/inpyo_o/

İn Pyo Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Pyo Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İn Pyo Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Pyo Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2013 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2016 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

17 Ocak 2018 yılında LASK Juniors OÖ

1 Temmuz 2018 yılında LASK

30 Haziran 2019 yılında Ulsan Hyundai

3 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Ocak 2020 yılında Juniors OÖ

4 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

11 Ocak 2023 yılında Suwon FC

31 Aralık 2023 yılında Ulsan Hyundai

İn Pyo Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Pyo Oh şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ansan Gwangdeok Elementary School (안산광덕초등학교, 2005-2007),Iho Elementary School (이호초등학교, 2008-2009),Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2010-2012),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2013-2015)Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2016-2017)

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