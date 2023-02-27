İn Pyo Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Pyo Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İn Pyo Oh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İn Pyo Oh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İn Pyo Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Pyo Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İn Pyo Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Pyo Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Pyo Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Pyo Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Pyo Oh 18 Mart 1997 tarihinde Anyang, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오인표 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Pyo Oh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. İn Pyo Oh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İn Pyo Oh'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İn Pyo Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/inpyo_o/

İn Pyo Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Pyo Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İn Pyo Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Pyo Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2013 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2016 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

17 Ocak 2018 yılında LASK Juniors OÖ

1 Temmuz 2018 yılında LASK

30 Haziran 2019 yılında Ulsan Hyundai

3 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Ocak 2020 yılında Juniors OÖ

4 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

11 Ocak 2023 yılında Suwon FC

31 Aralık 2023 yılında Ulsan Hyundai

İn Pyo Oh kimdir

İn Pyo Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Pyo Oh şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ansan Gwangdeok Elementary School (안산광덕초등학교, 2005-2007),
Iho Elementary School (이호초등학교, 2008-2009),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2010-2012),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2013-2015)
Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2016-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İn Pyo Oh nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Won Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Won Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haraldur Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haraldur Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haraldur Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haraldur Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Do Hyeop Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Hyeop Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Do Hyeop Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Hyeop Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulfur Agust Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulfur Agust Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulfur Agust Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulfur Agust Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi