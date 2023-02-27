İn Soo Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Soo Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Soo Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Soo Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Soo Yu 28 Aralık 1994 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유인수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Soo Yu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İn Soo Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İn Soo Yu'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İn Soo Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dbdlstnl1l1l/

İn Soo Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Soo Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İn Soo Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Soo Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kyungshin MS S

1 Ocak 2010 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2013 yılında Kwangwoon Univ.

1 Şubat 2016 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2018 yılında Avispa Fukuoka

1 Ocak 2019 yılında FC Tokyo

3 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC

İn Soo Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Soo Yu şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İn Soo Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Incheon Okryun Elementary School (인천옥련초등학교, 2004),Incheon Mansoobuk Elementary School (인천만수북초등학교, 2005-2006),Seoul Kyungshin Middle School (서울경신중학교, 2007-2009),Eonnam High School (언남고등학교, 2010-2012),Kwangwoon University (광운대학교, 2013-2015)

Güney Kore U22 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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