İn Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Sung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Sung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Sung Kim 9 Eylül 1989 tarihinde Ansan, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김인성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Sung Kim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İn Sung Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İn Sung Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İn Sung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Sung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İn Sung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Sung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2008 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2011 yılında Gangneung City

1 Ocak 2012 yılında CSKA Moskova

31 Ocak 2013 yılında Seongnam FC

6 Ocak 2014 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2015 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Hyundai

20 Temmuz 2021 yılında Seoul E-Land

3 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers

İn Sung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Sung Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İn Sung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ansan Boogok Middle School (안산부곡중학교, 2003-2004),Boin High School (보인고등학교, 2005-2007),Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2008-2010)

Güney Kore takımında 7 numaralı formasıyla 15 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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