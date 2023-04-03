İnaki Luduena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Luduena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnaki Luduena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnaki Luduena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnaki Luduena 23 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Iñaki Agustín Ludueña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnaki Luduena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. İnaki Luduena'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İnaki Luduena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnaki Luduena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Paraná

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

İnaki Luduena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnaki Luduena şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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