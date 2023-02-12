İnaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İnaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İnaki Pena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İnaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İnaki Pena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnaki Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnaki Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnaki Pena 2 Mart 1999 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Peña Sotorres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnaki Pena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTEGRAL ADVISING FOOTBALL S.L yapmaktadır. İnaki Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İnaki Pena'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İnaki Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IP_Sotorres1

http://www.instagram.com/inakipenya/

İnaki Penaboyu ve yaşı kaç

İnaki Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnaki Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İnaki Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnaki Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2013 yılında Barça U16

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

30 Ocak 2022 yılında Barcelona

31 Ocak 2022 yılında Galatasaray

30 Haziran 2022 yılında Barcelona

İnaki Pena kimdir

İnaki Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnaki Pena şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alicante CF (2004-2009), Villarreal CF (2009-2012), FC Barcelona (2012-2018)

İnaki Pena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İnaki Pena nereli

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