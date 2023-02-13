İnaki Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnaki Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnaki Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnaki Williams 15 Haziran 1994 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Gana,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iñaki Williams Arthuer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnaki Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İnaki Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. İnaki Williams'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

İnaki Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/williaaams45

http://www.instagram.com/williaaaams11/

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http://www.facebook.com/inakiwilliamsoficial/

İnaki Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnaki Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İnaki Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnaki Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2015 yılında Athletic

İnaki Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnaki Williams şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İnaki Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Natación Pamplona, C.D. Pamplona

Gana takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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