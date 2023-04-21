İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu

Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehir merkezinde bir kavşakta düşen mühimmat 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluşturarak 2 kişinin yaralanmasına , bazı binalarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana gelmesine neden oldu.

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İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu

Rusya’nın güneyinde Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehir merkezine Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düşmesi sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Şehir merkezindeki patlamaya ilişkin ilk açıklamayı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı.

UÇAKTAN DÜŞEN BOMBA ŞEHRİN GÖBEĞİNE DÜŞTÜ

Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladkov, patlamada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Gladkov’un açıklamasının hemen arkasından Rusya Savunma Bakanlığından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu

DÜŞEN BOMBA ŞEHRİN GÖBEĞİNDE 20 METRE ÇUKUR OLUŞTURDU

Açıklamada, "20 Nisan 2023’te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü." bilgisi paylaşıldı.

İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu

OLAY ÇOK UCUZ ATLATILDI

Olayda konutlarda hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin ortak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili sosyal medyada, şehir merkezinde önce uçak sesinin duyulduğu, kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı.

KAYNAK: AA

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