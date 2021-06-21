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İnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu

2017 yılında tarihi eser kaçakçılarının elinden kurtarılarak Batman Müzesi'ne teslim edilen ve piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu öğrenilen altın sikkelerin kaybolduğu öğrenildi. Müze tarafından açıklama yapılmazken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kayıp eserlerin bulunması için harekete geçtiği öğrenildi.

İnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu

Batman tarihi eser skandalı ile çalkalanıyor. 2017 yılında tarihi eser kaçakçılarının elinden kurtarılan eserler müzede kayboldu. Tam 10 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen 20 altın sikkenin Batman Müzesi'nde kaybolduğu iddia edildi. 

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2017 yılında ele geçirilen eserler Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilmişti. Ele geçirilen eserler arasında bulunan  20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikkenin kayıp olduğu ifade ediliyor.

İnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu

Skandal olayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişlerinin harekete geçtiği öğrenildi. Müfettişler tarafından rapor hazırlanması beklenirken, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise bilgi verme yetkisinin bulunmadığını söyleyerek sessiz kalmayı tercih etti.

İnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON

Kayıp olduğu iddia edilen eserlerin bulunması için harekete geçilirken, altın sikkelerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Müfettişler tarafından yürütülen çalışma sonucunda müze çalışanları tek tek ifadeleri alındı. Detaylı bir rapor hazırlanması sonrasında olayın savcılığı intikal etmesi bekleniyor. Öte yandan kayıp eserlerin akıbeti hakkında henüz valilik tarafından da resmi açıklama yapılmadı. Araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

İnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu

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