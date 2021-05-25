İnanması zor ama gerçek! Hakkari'de ekipler karla mücadele ediyor

Hakkari'de şaşırtan manzaralar oluştu. Türkiye mayıs sıcaklarını yaşarken yurttan kar manzaraları görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla ve üs bölgeleri yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor. Göllerbaşı ve Binbirkapı bölgelerinde çalışma yapan ekipler, yer yer 8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.