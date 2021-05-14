İnanması zor ama gerçek! İzmir'de uzun yıllar sonra ilk kez kurt görüldü

Turizm cenneti İzmir şaşırtan bir haberle gündeme geldi. İzmir'de uzun yıllar sonra ilk kez İzmir’de bir kurt kayıt altına alındı.

Batı Anadolu'da tamamen yok olduğu düşünülen kurt, yürütülen çalışmalar kapsamında kayıt altına alındı. Doğadaki vahşi hayvan, Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir’in kent çeperindeki Kadim Üretim Havzaları’nın araştırılması ve izlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda görüntülendi. Yok olduğu düşünülen hayvanın görüntülenmesi uzmanlar tarafından olumlu karşılandı. Uzmanlar, bölgenin doğasının sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiğinin ortaya konması açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

"KURTLAR BÜYÜK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA"

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, açıklamalarda bulundu. Arslan “Kurtlar ne yazık ki insan kaynaklı faktörler nedeniyle bütün Anadolu’da büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu tür aslında karaca, geyik, yaban domuzu gibi yabani otoburlarla besleniyor. Yabani otoburların doğada neredeyse tamamen yok olması sonrasında besin bulmakta güçlük çeken kurtlar, evcil hayvan sürülerine saldırabiliyor ve insan kurt çatışması bu noktada gündeme geliyor. Yani kurtlar, doğadaki denge bozulduğunda insanlarla daha sık etkileşime giriyor.” dedi.

"KURTLAR AZALDIĞINDA YABAN DOMUZLARI ARTIYOR"

Aslan ekosistemin korunmasının önemine vurgu yaparak, “Diğer yandan kurtlar yok olduğunda veya sayıları azaldığında, yaban domuzlarının popülasyonları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Oysa sağlıklı bir ekosistemin göstergelerinden birisi olan kurtların yaşadığı bölgelerde bu tür sorunlar çok daha az yaşanıyor. İzmir’de fotokapan görüntüleri sonucunda kayıt edilen kurt, ekosistem sağlığı açısından bize çok önemli veriler sunuyor. Aynı zamanda bölgedeki yerleşik kurt nüfusu hakkında da ipuçları veriyor” dedi ve ekledi:

Yetkili kurumların desteğine ihtiyaç olduğunu ve kurtların korunması gerektiğini ifade eden Arslan “Bu süreçten sonra kurtların bölgedeki varlığının korunması ve insanlarla çatışma içerisinde olmadan yaşaması için gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Türkiye doğası açısından umut verici bir kayıt olan İzmir’deki bu kurt görüntüsü hepimizi çok heyecanlandırdı. Kurtların bölgede insanlarla çatışma yaşamadan varlıklarını sürdürmeye devam edebilmesi için yetkili kurumların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”