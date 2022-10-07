İnce Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnce Etraj Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, İnce Etraj Makinesi İşçisi ne iş yapar, İnce Etraj Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnce Etraj Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnce Etraj Makinesi İşçisi Tanımı;

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İnce Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İnce Etraj Makinesi İşçisi Maaşları

İnce Etraj Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İnce Etraj Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnce Etraj Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.16

Meslek Adı :

İnce Etraj Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaba ve gevşek pamuk elyaf katlarını işleyerek dayanıklılığını arttıran ve ince katlar haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnce Etraj Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp, kaba ve gevşek pamuk elyaf katlarını açarak, makine ağzındaki hareketli banta vermek,

b) Makinenin çalışmasını ve elyafın makineden geçişini kontrol etmek,

c) Makineye devamlı elyaf ikmali yapmak,

d) Makinedeki elyaf sıkışıklığını gidermek,

e) Makine eleğinde toplanan yabancı maddeleri boşaltmak,

f) Makineden çıkan ince pamuk katlarının sarıldığı demir dolunca boşu ile değiştirip, makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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