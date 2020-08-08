İnce: Parti kurmuyorum, yola çıkıyorum!

Geçtiğimiz seçimlerde CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, son günlerde gündemden düşmeyen 'yeni bir parti kuracağı' yönündeki iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Parti kurmuyorum , halkla birlikte bir yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım; şimdi onu yüzde 51'e tamamlamak için yola çıkıyorum." dedi.

"KENDİMİ HALKA EMANET EDECEĞİM"

İnce'nin bu sözleri üzerine gaazeteci Altaylı, bu yolun yeni bir partiye doğru olup olmadığını sordu. Bu soru karşısında, halkla beraber bir hareket başlattığını ve kendisini halka emanet edeceğini vurgulayan İnce, "Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi'nde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 51 İÇİN..."

Konuşmasının devamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u örnek gösteren İnce, "Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum." sözleriyle amacını ortaya koydu.

ERDOĞAN'IN DA DESTEĞİNİ ALDI

Ayasofya'da kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cum hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin parti kuracağı yönündeki iddialar hakkında "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı." demişti.