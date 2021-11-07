İnce Sıva ne demek, TDK'ya göre İnce Sıva kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İnce Sıva kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnce Sıva ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnce Sıva nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnce Sıva kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnce sıva ne demek? İnce sıva TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ince sıva kelimesi. Peki ince sıva ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ince sıva nedir, ince sıva kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
İNCE SIVA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
İnce sıva kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre ince sıva kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva