İncelemeye alındı! Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yeni gelişme

Pınar Gültekin'in cep telefonundaki kısa mesajlar ile WhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği bilgisine ulaşıldı. Cemal Metin Avcı tarafından zarar verilen telefonda yer alan kısa mesajlar ile WhatsApp yazışmalarının teknolojik yöntemlerle geri alındığı öğrenildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı "Olay Yeri İnceleme" ekiplerinin olay yeri ve Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alandan toplanan delillerin de Jandarma Genel Komutanlığına ait Kriminal Laboratuvar 'da incelendiği belirtildi.

HTS KAYITLARI SAVCILIK TARAFINDAN İNCELENECEK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Pınar Gültekin'in telefonundan aranan ve onu arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

Historical Traffic Search (HTS kaydı) ile içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler bulunuyor.

Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

CEMAL METİN AVCI'NIN EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı boşanma davası açmaya hazırlanıyor.

Olaydan sonra travma geçirerek psikolojik tedavi görmeye başlayan Cemal Metin Avcı'ın eşi Eda Avcı'nın avukatı aracılığı ile boşanma davası açacağı bildirildi.

CEMAL METİN AVCI'NIN İŞ YERİNİN CAMINA "KATİL" YAZDILAR

Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bar işletmesi cinayetin ortaya çıkması sonrası kapatılmıştı.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesinde olayı ardından kapanan işyerinin camına "katil" yazdılar.

Kapanan işletmeye olası tepkiler nedeniyle, ilk 3 gün polis ekipleri bölgede nöbet tuttu. Dün gece ise kimliği belirsiz kişiler kapanan işyerinin camına "katil" yazdılar.

İşletmenin camlarına "katil" yazılarının yazılmasının ardından, işletmenin ismi ve amblemlerinin siyah poşetlerle kapatıldığı gözlendi.