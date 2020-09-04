İnce'nin Memleket Hareketi Sivas'ta başladı

Ülke gündemini parti kuracağı iddialarıyla çalkalayan fakat 'Memleket Hareketi' projesini açıklayarak bu iddiaların yönünü değiştiren Muharrem İnce'nin merakla beklenen hareketi başladı. Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde destekçilerine Sivas'ta seslenen Muharrem İnce, Sivas'a gitmek üzere bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İnce, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs konusunda da vatandaşları uyararak, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye’nin bereketi olacak." şeklinde konuştu.

"DERDİMİZ GELECEK"

İşte Muharrem İnce'nin konuşmasından önemli başlıklar:

"Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Böyle bir ortamda Sivas’tan yola çıkıyoruz.

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir.

Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir.

Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz.

Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız.

Gelin bir olalım diri olalım.