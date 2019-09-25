İncesu’dan Şampiyon Muaythai’ciler Yetişiyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Muaythai kursunda yetişen sporcular katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.

Muaythai Antrenörü Şakir Kaymaz nezaretinde İncesu Spor salonunda çalışmalarını sürdüren İncesulu Muaythai sporcularından Nazlı Kaymaz ve Ahmet Yapar Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında, Murat Yangel ve Aziz Cüneyt ise Erzincan'da yapılan Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettikleri bu başarılar ile dikkatleri üstüne çeken İncesulu Muaythai sporcuları 27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler. Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Muaythai sporcuları şampiyona öncesi Antrenörleri Şakir Kaymaz ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Büyük ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Dünya Şampiyonasına İncesu'dan 4 sporcu göndermenin heyecanını ve gururunu yaşayan İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük kendilerine verdiği destekten dolayı İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise; İncesu'dan böyle başarılı sporcuların yetişmesinden ve Dünya Şampiyonasında Ülkemizi ve İlimizi temsil edecek olmasından dolayı ayrı bir gurur ve sevinç yaşadığını belirterek sporculara, antrenörlerine ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük'e başarılar diledi.

Ziyaret İl Müdürü Eskici'nin Sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA