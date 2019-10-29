İncir toplamak için çıktığı iskeleden düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde incir ağacına çıkmak için hazırlanmış iskele üzerine çıkan yaşlı kadın, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 5786 Sokak üzerinde bulunan tek katlı binanın arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı binanın teras kısmından incir ağacına kurulan iskele üzerine çıkan Fatma Kaya (64), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü. Gürültüyü duyan ev halkı, yaşlı kadının düştüğü yerden kurtarılması için durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır şekilde yaralanan talihsiz kadın sedye ile yukarı çıkarıldı. Zaman kaybetmeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA