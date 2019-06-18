İncirliova Belediyesi, donör bekleyen Ebru ve babası için kampanya başlattı

İncirliova Belediyesi, donör bekleyen kan kanseri Ebru Çelen ve Babası Yılmaz Çelen için Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün sürecek olan kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde babası Yılmaz Çelen'le aynı odada uygun donör bekleyen Ebru Çelen ve babası için İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kampanyanın ilk gününde Belediye Başkanı Aytekin Kaya'da kan verdi.

Başkan Kaya, burada yaptığı açıklamada; "Adnan Menderes Üniversitesi'nde babası Yılmaz Çelen'le aynı odada uygun donör bekleyen Ebru Çelen evladımız ve babası için İncirliova Belediyesi olarak bir kampanya başlatma kararı aldık. Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi ile iletişime geçerek binlerce hastamızın hayatını kurtarmak ve umut olmak için bu gün burada kan bağışında bulunuyoruz. Bizim bu isteğimize olumlu cevap veren Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürümüz Dr. Rıdvan Şenol ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu Kampanyamız için hem anonslarla, hem SMS'lerle, sosyal medyamız aracılığı ile destek bulmak, katılımın sağlanması için çeşitli duyurularda bulunduk. İncirliova halkı bu konularda oldukça hassas ve katılımın oldukça yüksek olduğunu görmek çok güzel ve ilçem adına gurur verici. Hem Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezimize hem de kampanyamıza kadınıyla, erkeğiyle, genciyle destek veren İncirliovalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaya'nın ardından açıklama yapan Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise, "Belediye Başkanımız Aytekin Kaya zaten bizim kayıtlı kan bağışçımız. İncirliova'daki bu yoğun katılım bizim ve umut içerisinde bekleyen hastalarımız için oldukça önem arz ediyor. Çünkü yaz döneminde kana çok ihtiyaç duyulmakta. Bizimle iletişime geçerek bu anlamlı kampanya çalışmasını yürütmemize olanak sağlayan Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya ve İncirliova halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyası İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda 18-19 Haziran günleri 15.00-24.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: İHA