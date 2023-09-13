İncirliova Sandıklı Kur’an Kursu dualarla hizmete açıldı

İncirliova İlçe Müftülüğü koordinesinde inşaatı tamamlanan Sandıklı Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Sandıklı Kur'an Kursumuz İncirliova ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kursumuzun yapımında emeği geçen bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bütün eğitim hayatları boyunca milli, manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmesi birinci hedefimiz. Geleceğimiz ve teminatımız olan yavrularımızın, dinimizin esaslarını doğru ve net olarak öğrenmelerine vesile olacak olan kurslarımızda bizlere maddi ve manevi destek verenlere bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırseverlerin yardımları ve İncirliova İlçe Müftülüğü'nün destekleri ile açılan Sandıklı Kur'an Kursu bünyesinde, 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, İhtiyaç odaklı Kur'an Kursu ve gençlik merkezi de bulunurken açılış törenine; İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, öğrenciler, öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)