İncirliova’da ‘Hayat Boyu Öğrenme’ toplantısı yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş daire amirlerinin katılımı ile 2019-2020 yılı Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vehbi Gazaioğlu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında açılan Mesleki Teknik ve Sosyal Kültürel Kursların faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak çalışmalar, açılması planlanan kurslar, işbirliği yapılacak kurumların tespit edilmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kaynak: İHA