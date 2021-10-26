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İncirsi Meyve ne demek, TDK'ya göre İncirsi Meyve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İncirsi Meyve kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İncirsi Meyve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İncirsi Meyve nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İncirsi Meyve kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İncirsi Meyve ne demek, TDK'ya göre İncirsi Meyve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İncirsi meyve ne demek? İncirsi meyve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi incirsi meyve kelimesi. Peki incirsi meyve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre incirsi meyve nedir, incirsi meyve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNCİRSİ MEYVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İncirsi meyve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre incirsi meyve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçek bir meyve olmayan, yumurtalıklardan değil çiçeklikten oluşan incire benzer meyve

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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