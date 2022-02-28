İndeterminizm ne demek, TDK'ya göre İndeterminizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İndeterminizm ne demek? İndeterminizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi indeterminizm kelimesi. Peki indeterminizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre indeterminizm nedir, indeterminizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNDETERMİNİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İndeterminizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İndeterminizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre indeterminizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirlenmezcilik

