İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim adamından oluşun grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti. Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar bilim adamına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen bilim adamını mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Bilim adamını çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

ÇOK TİTİZ BİR OPERASYON İLE KURTARILDI

ABD'li bilim adamı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Mağaradan çıkartılan bilim adamı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Bilim adamı burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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