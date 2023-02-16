İndio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndio 6 Aralık 2000 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Figueiredo da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İndio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İndio'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İndio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İndio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2022 yılında Betim Futebol

8 Eylül 2022 yılında Figueirense B

2 Aralık 2022 yılında Betim Futebol

9 Şubat 2023 yılında CS Sergipe-SE

31 Aralık 2023 yılında Betim Futebol

İndio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndio şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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