İndio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İndio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İndio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İndio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndio 1 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Vitor Silva Saldanha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İndio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına - tarihinde katılmıştır. İndio'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İndioboyu ve yaşı kaç

İndio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İndio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Potiguar-RN

4 Haziran 2022 yılında Ferroviário-CE

1 Eylül 2022 yılında CA Paraense

31 Aralık 2022 yılında Ferroviário-CE

İndio kimdir

İndio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndio şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İndio nereli

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