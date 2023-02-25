İndio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndio Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndio Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndio Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndio Oliveira 1 Şubat 1994 tarihinde Guajará-Mirim şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Odaildo Souza de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndio Oliveira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayMaker yapmaktadır. İndio Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İndio Oliveira'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İndio Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndio Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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İndio Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndio Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında América-RN

1 Temmuz 2014 yılında Globo FC

1 Haziran 2015 yılında Sociedade Unida

16 Aralık 2015 yılında Treze FC

22 Temmuz 2016 yılında Santa Cruz-RN

1 Temmuz 2017 yılında SC Covilhã

2 Ağustos 2018 yılında Santa Cruz-RN

29 Ocak 2019 yılında Desp. Brasil

31 Mayıs 2019 yılında Santa Cruz-RN

4 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2020 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2021 yılında KF Oriku

4 Eylül 2021 yılında Flamurtari FC

İndio Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndio Oliveira şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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