İndirimler yerini zamma bıraktı! Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak: Motorine büyük zam geliyor

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişimler akaryakıt sektöründeki fiyatları etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gelen üst üste gelen indirimlerin ardından motorinin litre fiyatına yeniden zam geleceği belirtildi.

ZAM YARINDAN İTİBAREN POMPAYA YANSIYACAK

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zam gelecek.

İndirimler yerini zamma bıraktı! Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak: Motorine büyük zam geliyor

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yeniden 24 liranın üzerine çıkacak. İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak, 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye çıkacak.

İndirimler yerini zamma bıraktı! Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak: Motorine büyük zam geliyor

MOTORİNE YAPILAN İNDİRİMLER

Öte yandan motorinin litre fiyatına 6 Ağustos'ta motorine 1 lira 15 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 10 Ağustos günü 1 lira daha indirim yapılmıştı.

11 Ağustos'ta ise motorinin litre fiyatına 82 kuruş zam gelmişti.

İndirimler yerini zamma bıraktı! Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak: Motorine büyük zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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