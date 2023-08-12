İndirimli ekmek kampanyası sayesinde satışı yüzde 30 arttı

Eskişehir'de ekmek zammı sonrası ilginç bir kampanya düzenleyerek poşetini getiren vatandaşlara 7 liralık ekmeği 5 liraya satmaya başlayan esnaf satışını yüzde 30 arttırdı.

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Arıfiye Mahallesi İki Eylül Caddesindeki fırına poşetini getirene 200 gram olan ekmek 7 lira yerine 5 liraya satılıyor. Çoğu fırıncı ekmek zammını yeterli bulmazken bu esnafın indirim kampanyası büyük dikkat çekmişti. Poşetini getirenlere ekmeği 7 lira yerine 5 liradan satan fırıncı esnafı, sürüm sağlarken aynı zamanda vatandaşları çevre kirliliğini azaltmaya teşvik ediyor. Esnafın camına astığı "geri dönüşümü anında nakitte çevirin"" yazısı gözlere çarparken, ilginç kampanya mahalleli tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Esnaf, kampanya sonrasında yaklaşık yüzde 30 daha fazla ekmek satışı yapmaya başlarken, duyarlılığı ise görenlerin takdirini topladı.

"amacımız halkımızı ucuz ekmekle buluşturmak"

Yıllardır Eskişehir'de fırıncılık yapan esnaflardan Oğuzhan Akbal, konu hakkında şunları söyledi;

"Poşetini getirene indirimli ekmek kampanyası başlattık. Bildiğiniz gibi ekmek bu aybaşında 5 liradan 7 liraya çıkmış oldu. Halkımızın da bundan bir nebze daha az etkilenmesi ve cebindeki paranın kalması için bir kampanya başlattık. Bu kampanyada amacımız halkımızı ucuz ekmekle buluşturmak ve onları yeşile teşvik etmek. Halkımız ekmeğini kendi getirdiği poşetle alırsa 7 TL yerine 5 liradan almış oluyor. Böylelikle onları geri dönüşüme çalışmalarına dahil etmiş oluyoruz. Hem ciddi bir tasarruf sağlanıyor, hem de doğaya plastik atılımı azaltılıyor. Bu şekilde ister istemez sürümde bir artış oldu. Kampanya sonrasında yaklaşık yüzde 30 daha fazla ekmek satışı yapmaya başladık. Tabii halkımızdan çok olumlu tepkiler geliyor. Çok hayır duası edenler, teşekkürler iletenler oluyor. Ancak tabi bir yandan da bu yaptığımız kampanyayı beğenmeyip bize iftira atanlar oldu. Zabıtaya çeşitli şikâyetlerde bulunmuşlar. Ekmeğimizin 200 gramdan daha düşük olduğunu iddia ettiler. Tabii ki öyle bir şey yok. Zabıta geldi, kontrollerimizi yaptı, herhangi bir sıkıntı görmedi ve satışlarımıza devam ediyoruz. İnsanlar 3 ekmek alıp çıkacakken yine 3 ekmek alıyorlar, ama yanına bir poğaça ekleme fırsatı yakalayabiliyor. Kampanyanın bu şekilde bize de çeşitli faydaları oluyor. Ama gün sonunda bizim buradaki asıl amacımız hem halkımızı yeşile teşvik etmek ve geri dönüşümü sağlamak, hem de halkımıza ucuz ekmekle buluşturmak" ifade etti.

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"2 TL deyip geçmemek lazım"

Kampanyadan yararlanan çevre esnaflardan Recep Arslan, vatandaşlar içinde güzel bir kampanya olduğunu belirterek "Komşumdan Allah razı olsun, halka hizmet ediyorlar. Şu zamanda ekonomik olarak biraz sıkıntılar var. Açıkçası 2 TL deyip geçmemek lazım, bunu 30 güne vurduğumuz zaman yaklaşık bin TL gibi bir sayı ediyor. Özellikle geniş aileli olan insanlar için güzel bir şey yani. Hem geri dönüşüm hem maddiyat açısından hoş bir çalışma. Umarım bu tarz çalışmaların devamlılığı sağlanır "dedi.