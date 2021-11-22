3. kez anne olan Bergüzar Korel'in Leyla'yı emzirirken fotoğraf paylaşması dikkat çekti: "Süt kokacak buralar"Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi 2021 | AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?Son 16 yılın en kötü Beşiktaş'ı! Beklenen performansın yanına bile yaklaşamadı!Tolga Sarıtaş, Bir Gece Ansızın ile hasrete son veriyor! Çukur'un senaristi yine kalemini konuşturacak!ATV Müge Anlı full izle bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeYarı insan yarı köpek canlıyı görenler gözlerine inanamadı, görüntüler dünyada deprem etkisi yaratacak!Balık tuttuktan sonra çektikleri fotoğraf şoke etti! Hayaleti andıran beyaz cisim korkuya neden olduElbet Bir Gün dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Elbet Bir Gün final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacak
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MODA
  3. Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

Alışveriş tutkunları ünlü İspanyol tekstil grubu Inditex'e ait olan markalarda indirimin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Black Friday ve kış indirimlerinin başlangıç tarihini merak ediyorlar. Peki, Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. En çok takip edilen giyim markaları arasında yer alıyorlar. Bu markalar İspanyol tekstil devi Inditex bünyesinde yer alıyor. Kıyafet tutkunları bu markalarda Black Friday ve kış indirimlerinin hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

ZARA BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.

Zara indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Zara'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 40.

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

ZARA İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PULL&BEAR BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Pull & Bear, İspanya merkezli Narón, Galiçya'da kurulmuş giyim ve moda aksesuarları markası. 1986 yılında New Wear, S.A. ismiyle kurulmuştur. Mağazalarının yanı sıra eylül 2011 itibarıyla internet üzerinden satış yapmaya başlamıştır.

Pull&Bear indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Pull&Bear'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 20-30.

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

PULL&BEAR İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BERSHKA ​​​​BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Bershka, İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası. Inditex bünyesinde 1998 yılı Nisan ayında hedef kitlesi gençler olarak hayata geçti. Genç insanlar için düşük fiyatlı kıyafetler satıyor. Eylül 2011'den bu yana, Bershka ayrıca Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, İngiltere ve Çin'deki online ticareti de yürütmektedir.

Bershka indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Bershka'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 40.

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

BERSHKA İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

STRADIVARIUS BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Stradivarius, İspanyol moda grubu Inditex'e bağlı uluslararası kadın ve erkek giyim ve moda markası. Stradivarius, 1994 yılında Barselona, İspanya'da yenilikçi bir konsept ile bir aile şirketi olarak kuruldu. 1999 yılında Inditex Grubuna katılan Stradivarius'un 53 ülkede toplam 842 mağazası bulunmaktadır.

Stradivarius indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Stradivarius'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 20-30.

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

STRADIVARIUS İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OYSHO BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Oysho, İspanya merkezli kadın iç giyim konusunda uzmanlaşmış moda markası. Inditex tekstil grubu bünyesinde bulunmaktadır. 1977 yılında Confecciones Noite, S.A. adı ile Arteixo, Galiçya'ya da kurulmuştur. 2000 yılında şirket ismi Oysho España olarak değişmiştir.

Dünya üzerinde 37 ülkede 543 Oysho mağazası bulunmaktadır.

Oysho indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Oysho'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 30-40.

OYSHO İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT