Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. En çok takip edilen giyim markaları arasında yer alıyorlar. Bu markalar İspanyol tekstil devi Inditex bünyesinde yer alıyor. Kıyafet tutkunları bu markalarda Black Friday ve kış indirimlerinin hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

ZARA BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.

Zara indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Zara'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 40.

PULL&BEAR BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Pull & Bear, İspanya merkezli Narón, Galiçya'da kurulmuş giyim ve moda aksesuarları markası. 1986 yılında New Wear, S.A. ismiyle kurulmuştur. Mağazalarının yanı sıra eylül 2011 itibarıyla internet üzerinden satış yapmaya başlamıştır.

Pull&Bear indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Pull&Bear'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 20-30.

BERSHKA ​​​​BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Bershka, İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası. Inditex bünyesinde 1998 yılı Nisan ayında hedef kitlesi gençler olarak hayata geçti. Genç insanlar için düşük fiyatlı kıyafetler satıyor. Eylül 2011'den bu yana, Bershka ayrıca Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, İngiltere ve Çin'deki online ticareti de yürütmektedir.

Bershka indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Bershka'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 40.

STRADIVARIUS BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Stradivarius, İspanyol moda grubu Inditex'e bağlı uluslararası kadın ve erkek giyim ve moda markası. Stradivarius, 1994 yılında Barselona, İspanya'da yenilikçi bir konsept ile bir aile şirketi olarak kuruldu. 1999 yılında Inditex Grubuna katılan Stradivarius'un 53 ülkede toplam 842 mağazası bulunmaktadır.

Stradivarius indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Stradivarius'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 20-30.

OYSHO BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN? İNDİRİM ORANI NE?

Oysho, İspanya merkezli kadın iç giyim konusunda uzmanlaşmış moda markası. Inditex tekstil grubu bünyesinde bulunmaktadır. 1977 yılında Confecciones Noite, S.A. adı ile Arteixo, Galiçya'ya da kurulmuştur. 2000 yılında şirket ismi Oysho España olarak değişmiştir.

Dünya üzerinde 37 ülkede 543 Oysho mağazası bulunmaktadır.

Oysho indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Oysho'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 30-40.