İndrit Prodani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndrit Prodani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İndrit Prodani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İndrit Prodani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İndrit Prodani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndrit Prodani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İndrit Prodani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndrit Prodani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndrit Prodani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndrit Prodani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndrit Prodani 20 Mayıs 1998 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndrit Prodani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. İndrit Prodani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İndrit Prodani'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İndrit Prodani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndrit Prodani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İndrit Prodani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndrit Prodani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında KF Laçi

31 Ağustos 2018 yılında Hrv Dragovoljac

22 Şubat 2019 yılında NK Zagreb

21 Ocak 2020 yılında KS Kastrioti

31 Ocak 2022 yılında FK Dinamo

İndrit Prodani kimdir

İndrit Prodani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndrit Prodani şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Adriatiku Mamurras (2012-2013), Brians (2013-2015), KF Laçi (2016), FK Partizani (2016-2017)

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İndrit Prodani nereli

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