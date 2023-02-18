İndrit Tuci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndrit Tuci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndrit Tuci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndrit Tuci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndrit Tuci 14 Eylül 2000 tarihinde Lezhe şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndrit Tuci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. İndrit Tuci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İndrit Tuci'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İndrit Tuci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndrit Tuci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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İndrit Tuci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndrit Tuci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2019 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

İndrit Tuci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndrit Tuci şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İndrit Tuci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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