İndüksiyon Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İndüksiyon Kaynakçısı görev tanımı nedir, İndüksiyon Kaynakçısı ne iş yapar, İndüksiyon Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İndüksiyon Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İndüksiyon Kaynakçısı Tanımı;

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İndüksiyon Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İndüksiyon Kaynakçısı Maaşları

İndüksiyon Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İndüksiyon Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İndüksiyon Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.45

Meslek Adı :

İndüksiyon Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: İndüksiyon Kaynakçısı

Görev ve İşlem Basamakları :

İndüksiyon Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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