İndüksiyon Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İndüksiyon Tezgah Operatörü görev tanımı nedir, İndüksiyon Tezgah Operatörü ne iş yapar, İndüksiyon Tezgah Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İndüksiyon Tezgah Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İndüksiyon Tezgah Operatörü Tanımı;

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İndüksiyon Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İndüksiyon Tezgah Operatörü Maaşları

İndüksiyon Tezgah Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük İndüksiyon Tezgah Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İndüksiyon Tezgah Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.95

Meslek Adı :

İndüksiyon Tezgah Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

İndüksiyon Tezgah Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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