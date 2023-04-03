İnebolu’da arıcılara devlet desteği! 27 ton besleme şekeri dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile, Kastamonu Arıcılar Birliği aracılığı ile İnebolu ilçesindeki arıcılara besleme şekeri dağıtıldı.

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İnebolu’da arıcılara devlet desteği! 27 ton besleme şekeri dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arıcılık yapan 90 kişiye 27 ton besleme şekeri desteği yapıldı.

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PİYASA FİYATINA GÖRE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ VERİLEN BESLENME ŞEKERİ 90 ÇİFTÇİYE DAĞITILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile, Kastamonu Arıcılar Birliği aracılığı ile İnebolu ilçesindeki arıcılara besleme şekeri dağıtıldı. Kastamonu Arıcılar Birliği tarafından dağıtımı yapılan şekerler Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı arıcılara dağıtıldı. Piyasa fiyatına göre yüzde 50 indirimli verilen besleme şekeri 90 çiftçiye dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, "Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve Kastamonu Arıcılar Birliği aracılığıyla kolon başına 4 kilogram besleme şekeri dağıtımı gerçekleştirdik. İnebolu liman bölgesinde üreticiye toplam 27 ton besleme şekeri piyasaya göre daha ucuz olarak arıcılara dağıtıldı. Bu besleme şekeri ile birlikte 1 sene içinde 4 dağıtım yaptık ve 4 dağıtımda kolon başına toplam 10 kilograma ulaştık" dedi.

KAYNAK: İHA

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