İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Yukarı Çaylı Köyünde ikamet eden Necat Şahin'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını binaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT