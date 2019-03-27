İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı:

İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, havai fişek ve meşale gösterileriyle karşıladığı İnegöl'de meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi.

İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, havai fişek ve meşale gösterileriyle karşıladığı İnegöl'de meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi. CHP'li adayın "İnegöl mobilyasını marka yapacağım" sözlerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bir kere bile mobilya fuarına gelmeyenler, "mobilyayı marka yapacağım', "fuar alanı yapacağım" diyor. İnegöl onlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı verecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala tempoyu iyice artırdı. Güne İstanbul'da başlayıp, öğle Gemlik, akşamüstü Yenişehir ve gece de İnegöl'de vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, Bursa'yı geleceğe taşımak için hazırladıkları projelerini anlattı. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılayan Başkan Aktaş, 13,5 yıl belediye başkanı yaptığı İnegöl'de de muhteşem bir ilgi ve gösteriyle karşılaştı. Havai fişek ve meşale gösterilerinin yanı sıra tokalaşmak için adeta izdiham oluşturan vatandaşların arasından güçlükle miting alanına gelen Başkan Aktaş, İnegöl'ün 31 Mart akşamı sandıkları patlatacağının sinyalini bu meydanda verdiğini vurguladı.

"Mobilyayı marka yapacakmış"

Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, CHP'li Büyükşehir adayının İnegöl mobilyasıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Ben burada 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. En az 25-26 tane mobilya fuarı yaptık. Daha bir tane fuarımıza gelmemiş CHP'li aday şimdi diyor ki "İnegöl mobilyasını marka yapacağım" ve "İnegöl'e ben fuar alanı yapacağım'. İki aydır temizlik işçilerinin maaşlarını dağıtmayanlar İnegöl'e mobilya fuarı yapmanın derdine düşmüşler. İnegöl mobilyası zaten dünya markası. İnşallah 31 Mart akşamı İnegöl'ün ona nasıl cevap verdiğini görecekler" dedi.

Çok güzel tabela asarlar

CHP'li Büyükşehir adayının tabela asmayı çok iyi bildiğini dile getiren Aktaş, "2 gün önce Kayapa'da yeni konutların bulunduğu bölgede 7-8 kilometrelik asfalt döktük. Beyefendi tabelaları takmış, belediyenin logosunu koymuş. 2 hafta önce Görükle Atatürk caddesinde alt yapıyı bitirip asfalt döktük. Nilüfer Belediyesi'nin kamyonu geldi. Oraya park edildi. Gelip geçen vatandaşlara "bu asfaltı Nilüfer Belediyesi yaptı" izlenimi vermek için" diye konuştu.

Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a da destek isteyip, "Alper Taban'ı size, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyerek, sahneden indi.

İLÇEADAYALINAN OYOY ORANI2014 ALINAN OY2014 OY ORANI
BÜNYANHAKAN ÇELİK0%0168%0.92
DEVELİABDULLAH AKKUŞ0%0546%1.44
FELAHİYESİNAN TAŞÇI0%034%0.85
İNCESUORHAN KAYA0%0209%1.45
PINARBAŞIVACİT KİP0%0115%0.71
SARIOĞLANİBRAHİM TURGUT0%074%0.80
SARIZMUHARREM ÇELİK0%053%0.77
TOMARZAÖMER YERLİ0%0310%2.07
YAHYALINUH TOSUN0%06.151%27.55
YEŞİLHİSARYAVUZ MERCAN0%0196%1.82
AKKIŞLAABDULLAH ÇAĞRI ELGÜN0%0269%5.90
TALASHARUN HALİLULLAH TOPRAK0%01.321%1.89
KOCASİNANHAŞİM ÖZÇELİK0%03.404%1.53
MELİKGAZİSİNAN AKTAŞ0%05.192%1.73
HACILARERDAL ALTUN0%0941%11.99
ÖZVATANVEDAT ALİ TUR0%0110%3.39

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.