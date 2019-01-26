İnegöl Belediyespor: 2 - Halkbank: 3
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)
Halkbank:Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan, Michele (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Guillaume, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-27, 18-25,25-21,25-21, 13-15
Süre: 144 dakika (35,27,29,31,18)
Kaynak: İHA
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