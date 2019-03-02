İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası: 3-1
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Tüncay Sevim
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)
ZİRAAT BANKASI:Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Dona, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)
SETLER: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
SÜRE: 129 dakika (34, 36, 35, 24)
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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