İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, emniyet teşkilatını kutladı

BURSA (AA) - İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Görücü, polislerin halkın huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalıştığını kaydetti.

Polisin halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda her an görevi başında olduğunu belirten Görücü, "Yaşlılarımıza maaşını götüren bekçisinden, trafik ve asayiş güvenliğin sağlayan tüm personeliyle birlikte polis teşkilatı adeta destan yazmaktadır. Görevi başında olan ve emekli olan tüm arkadaşlarımızın Türk Polis Teşkilatı gününü kutluyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.







Kaynak: AA