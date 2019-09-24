İnegöl'de ceviz hasadı

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.

İlçede en fazla üretimin yapıldığı kırsal Konurlar Mahallesi’nde 2 bin 500 dekar alandan yaklaşık 500 ton ceviz bekleniyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konurlar'da geçen sene ceviz rekoltesinin 300 ton olduğunu söyledi.

Ürünün kaliteli olduğunu, pazar sorunu bulunmadığını belirten Çelik, "Ceviz özellikle bu mahalleyi sevdi ve bu mahalleyle özdeşleşti. Hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda Konurlar Mahallesi’nde 5 bin ton civarında ürün elde edeceğiz. Ayrıca gelecek yıllarda cevizi İnegöl ile tamamen özdeşleştirip ön plana çıkartmak için bir festival de yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Çetinkaya ise Konurlar'ın 3 yıldır ceviz üretimiyle öne çıktığını anlatarak, kabuklu cevizin 5-6 liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.

Üreticilerden Güray Korkut da toprak tahlili yaptırdıktan sonra ceviz üretimine ağırlık verdiklerini aktardı.

Tahliller sonucu verimde yüzde 40 artış sağladıklarını söyleyen Korkut, "Geçen yıl 86 kilogram verim aldığımız yerden bu yıl 120 ila 250 kilogram arası verim aldık. Ağaçlarımızın yaşı 12. Daha sonraki yıllarda verimin artacağını düşünüyorum. Genç çiftçilerimizi üretmeye davet ediyorum. Satış konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kantarın başında paramızı nakit alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA