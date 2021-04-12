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İnegöl'de çevre düzenlemeleri şehre yeni bir hava katıyor

İnegöl Belediyesi, yeni sosyal alanlar kazandırmanın yanı sıra mevcut alanlarda yapılan revizeler ve düzenlemelerle şehrin havası değişiyor.

İnegöl'de çevre düzenlemeleri şehre yeni bir hava katıyor

İnegöl Belediyesi, yeni sosyal alanlar kazandırmanın yanı sıra mevcut alanlarda yapılan revizeler ve düzenlemelerle şehre yeni bir hava katıyor. Mahmudiye Mahallesinde rengârenk desenleriyle bölgeye renk katacak, yeşiliyle nefes aldıracak sosyal donatı alanı düzenleme çalışması sürüyor.

Şehrin dört bir yanında devam eden çalışmalarla İnegöl'ü geleceğe hazırlayan İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi Define Sokakta bulunan koruluk alan, yeşil alan ve çocuk oyun alanını günün şartlarına uygun şekilde revize ediyor. 10 araçlık otopark alanı ve fitness alanının da ilave edildiği çalışmayla adeta bölgenin çehresi değişecek.

ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Hummalı şekilde süren çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Dülger, "Burada iki parça hâlinde yaklaşık 2600 metrekare alan üzerinde Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce uygulama yapılıyor. Daha önce burada 10-12 yıl önce yapılmış olan çocuk parkının mahalle sakinlerinin talebi üzerine revize edilmesi için çalışma başlattık" dedi.

Parkın hemen yanında bulunan yeşil alanın da bölgedeki otopark ihtiyacından dolayı sert zemin uygulamasıyla otopark haline dönüştürüldüğünü belirten Dülger, "1470 metrekare yeşil alan, 150 metrekare 10 araçlık otopark, 250 metrekare çocuk oyun alanı ve 100 metrekarede fitness alanı oluşturduk. Otopark ve kaldırım alanlarında renkli taş uygulamasıyla sert zemin yaptık. Fitness alanında renkli akrilik uygulaması ve çocuk oyun alanında da yine renkli kauçuk zemin uygulamasıyla mahallemize güzel bir alan oluşturuyoruz. Burada mevcut ağaçları koruyarak ilave ağaçlar da dikiyoruz. Koruluk alanımızın etrafını da panel çit ve tretuvarla çeviriyoruz. Yaptığımız çalışmanın mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnegöl'de çevre düzenlemeleri şehre yeni bir hava katıyor

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