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İnegöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Serhan İsmail T. yönetimindeki 16 NOJ 95 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde aynı yöne giden Halil Ç'nin kullandığı 11 DJ 120 plakalı tıra arkasından çarptı.Kaza nedeniyle...

İnegöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Serhan İsmail T. yönetimindeki 16 NOJ 95 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde aynı yöne giden Halil Ç'nin kullandığı 11 DJ 120 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Serhan İsmail T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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