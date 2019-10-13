İnegöl'de ihracatçılara seminer

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihracatçılara seminer verildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç ile çok sayıda davetli katıldı.

Uğurdağ, seminerde yaptığı konuşmada, İnegöl'ün bir sanayi ilçesi olduğunu vurguladı.

İnegöl'ün, mobilya, tekstil, tarım, makine ve yan sanayi ürünleriyle Türkiye ve dünyada bir şehir olduğunu belirten Uğurdağ, "Mobilyamızı çok önemsiyoruz. İstihdam anlamında şehrimize ciddi destek sağlayan bir sektörümüzdür. 1 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Tekstil sektörümüz de şehrimize ciddi katkı sağlıyor. İnegöl’de 700 firmamız ihracat yapma kapasitesine ve kalitesine ulaşmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Ahmet Güleç de ekonominin temelinin üretim olması gerektiğini dile getirdi.

Güleç, "Katma değerli üretim ve dünyaya ihracat gerçekleştirmek gerekir, İnegöl bunların hepsini yapıyor." dedi.

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Kaynak: AA