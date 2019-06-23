İnegöl’de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosikletin servis aracıyla çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu belirtilen, ismi öğrenilemeyen çocuğun kullandığı plakasız motosiklet, Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokağı’nda...

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosikletin servis aracıyla çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu belirtilen, ismi öğrenilemeyen çocuğun kullandığı plakasız motosiklet, Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokağı’nda Barış Balta idaresindeki 16 PB 567 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü çocuk ile arkasında bulunan Muhammet A. (12) yaralandı. Yaralı 2 çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Suriye uyruklu çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA



